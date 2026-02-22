Rissa tra due gruppi | un giovane finisce in ospedale

Una rissa tra due gruppi a Capua ha provocato il ricovero di un ragazzo di 23 anni. La lite, scoppiata venerdì sera nella zona di Porta Napoli, è degenerata in violenza, con alcuni partecipanti che hanno colpito con calci e pugni. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per identificare i coinvolti e chiarire la dinamica dell’accaduto. La tensione continua a crescere nella zona.

L'episodio si è verificato in zona Porta Napoli. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti: al vaglio anche le immagini delle telecamere Momenti di tensione nella serata di venerdì nella zona di Porta Napoli, a Capua, dove una violenta rissa ha lasciato a terra un giovane di 23 anni. Il ragazzo è rimasto ferito durante lo scontro ed è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sarebbero serie. Secondo le prime informazioni raccolte, la colluttazione avrebbe coinvolto due distinti gruppi di persone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

