Scoperta la ' truffa dei cuccioli fantasma' | due denunciati

Un truffatore di 35 anni e una donna di 60 sono stati denunciati dai Carabinieri di Calestano per aver architettato una truffa online sui cuccioli. La donna, residente in provincia di Parma, ha versato denaro senza ricevere alcun animale. I due avevano creato un falso sito web per ingannare gli acquirenti. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e a una serie di verifiche sui contatti digitali. La vicenda si chiude con questa operazione di contrasto.

Due italiani ritenuti responsabili di una truffa online da 900 euro con finti cuccioli e documenti veterinari falsi: indagini dei Carabinieri di Calestano Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva cercato un cucciolo di razza francese come regalo di Natale, imbattenendosi in un’inserzione su un noto social network. Dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla salute dei cuccioli e documenti veterinari falsi, la donna ha effettuato bonifici istantanei per un totale di 900 euro, convinta di concludere l’acquisto. Il giorno stabilito per la consegna, però, nessuno si è presentato. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare la 60enne titolare del numero telefonico usato per i contatti e il 35enne intestatario dell’IBAN dove erano confluiti i pagamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Finti ricambi auto sul web: scoperta truffa a Sessa Aurunca, due denunciatiDue uomini sono finiti nei guai a Sessa Aurunca per aver venduto finti ricambi auto online.

Traffico illecito di cuccioli sull’autostrada A4: la polizia sequestra 20 cagnolini stipati in un Mercedes proveniente dalla Slovenia. Denunciati due uominiLa polizia ha fermato un’auto sulla A4 proveniente dalla Slovenia e ha scoperto 20 cuccioli stipati nel veicolo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Portoferraio Scoperta una truffa da quasi 7.000 euro. Indagati due giovani, recuperata la somma; Foggia, scoperta dalla gdf cyber truffa unica in Europa; Scoperta truffa aggravata ai danni dell’ASP di Catanzaro per circa 300 mila euro; Truffa ai fondi europei, scoperta associazione a delinquere in Sicilia: sei misure cautelari e maxi sequestro.

Truffe telefoniche in tutta Italia: tre basi operative, una scoperta a PozzuoliPOZZUOLI – Si trovava a Pozzuoli una delle tre centrali operative delle truffe telefoniche scoperte dai carabinieri della stazione di Castellana Sicula, sotto il coordinamento della Compagnia di Pet ... cronacaflegrea.it

Tre indagati per la truffa della finta bancaUn sms per chiedere un bonifico di sicurezza: così agiva la rete tra Villabate, Pozzuoli e Torino scoperta dai Carabinieri ... rainews.it

TrmWeb.it. . Geraci Siculo - La truffa delle "banche finte", scoperta una banda: tre indagati - facebook.com facebook