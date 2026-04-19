Scontro violento ad Amendola | ventunenne in codice rosso dopo l’urto

Nel pomeriggio del 19 aprile, poco prima delle 17:00, si è verificato un incidente a Amendola che ha coinvolto un’auto e una moto. L’impatto è stato violento, causando gravi ferite a un giovane di 21 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un violento impatto tra un’auto e una moto ha scosso la zona di Amendola nel tardo pomeriggio di questo 19 aprile, poco prima delle 17:00. Il sinistro, avvenuto all’incrocio con via Rismondo, ha coinvolto due giovani ventunenni in sella al motociclo e una conducente di 51 anni residente a Osimo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe tagliato la strada alla moto non rispettando la precedenza, provocando lo schianto. Bilancio clinico e intervento dei soccorsi ad Ancona. L’urto è stato talmente severo che il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote è stato trasferito d’urgenza in ospedale con un codice rosso, data la gravità delle lesioni riportate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento ad Amendola: ventunenne in codice rosso dopo l’urto Notizie correlate Scontro violento sulla Adriatica: 71enne in codice rosso dopo l’impattoUn grave sinistro stradale ha coinvolto un motociclista di 71 anni residente a Fano nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, lungo... Scontro violento a Benevento: 21enne sbalzato, codice rossoUn drammatico scontro stradale ha scosso il pomeriggio di oggi nel cuore del rione Pacevecchia, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale San...