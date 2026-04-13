Donald Trump ha rivolto dure critiche a Leone XIV, definendo il pontefice “debole e pessimo” in un suo commento pubblico. Dopo che il papa aveva lanciato un appello per la pace, il presidente degli Stati Uniti ha risposto con un messaggio forte, accompagnato dalla pubblicazione di una foto controversa. La tensione tra le due figure si è manifestata attraverso scambi di parole e immagini sui social media, attirando l’attenzione dei media internazionali.

Il nuovo bersaglio di Donald Trump è Leone XIV. Ecco cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti contro il pontefice dopo che questi, facendo il proprio lavoro, aveva fatto un appello per la pace. "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità", ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland. Ha poi accusato il capo della Chiesa cattolica di "giocare con un Paese che vuole un'arma nucleare". E rincara la dose tramite il proprio social, Truth. "Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran possieda un'arma nucleare". "Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera ".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È debole e pessimo". "Non ho paura di lui". Scontro di fuoco Trump-Leone XIV. E il tycoon posta la foto choc

Leggi anche: "È debole e pessimo". "Non ho paura di lui". Scontro di fuoco Trump-Leone XIV

Leggi anche: Trump attacca il Papa: «Pessimo e debole in politica estera». E posta la foto choc in cui è raffigurato come Gesù