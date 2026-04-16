Il Papa Leone XIV ha replicato alle recenti dichiarazioni di un ex presidente, definendo il mondo devastato da un gruppo di tiranni. Questa risposta arriva dopo che l’ex presidente ha rivolto nuovi attacchi contro il Vaticano, criticando l’operato della Chiesa e le sue posizioni pubbliche. La disputa tra le due figure continua a tenere banco nel dibattito pubblico, con entrambe le parti che si scambiano accuse e messaggi di sfida.

In un clima di tensione internazionale senza precedenti,Papa Leone XIVlancia un atto d’accusa durissimo contro i leader mondiali che scatenano guerre, definendoli senza mezzi termini “un manipolo di tiranni” che sta devastando il pianeta. L’affondo arriva in risposta agliennesimi attacchi sferrati dal presidente degli Stati UnitiDonald Trumpcontro il pontefice. Si tratta di unarottura diplomatica tra la Santa Sede e Washington, che sposta l’asse dello scontro dal piano militare a quello morale e politico. Prevost parla durante un incontro per la pace a Bamenda, in Cameru, dove si trova nell’ambito del suo primo viaggio apostolico nel continente africano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV, è ancora scontro con Trump: “Il mondo è devastato da un manipolo di tiranni”

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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Alle ore 10:40 locali, Papa Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Bamenda. #PapainCamerun x.com