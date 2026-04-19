Nella notte di domenica, intorno alle 4:15, due scooter si sono scontrati in viale Petrarca, vicino al semaforo davanti all’Esselunga. Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente e sono state portate in ospedale. L’incidente si è verificato in un tratto trafficato della strada e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi.

Un violento impatto tra due scooter ha coinvolto tre persone nella notte di questa domenica 19 aprile, intorno alle ore 4:15, nel tratto di viale Petrarca situato in prossimità del semaforo davanti all’Esselunga. Lo scontro ha causato il ferimento di due minorenni, entrambi trasportati in ospedale con diagnosi di politrauma, mentre un terzo individuo, di età maggiorenne, è rimasto coinvolto nell’incidente senza richiedere il ricovero. Intervento dei soccorsi e dinamica dell’impatto. Le squadre della Svs sono giunte tempestivamente sul luogo del sinistro, mettendo in campo due ambulanze per gestire l’emergenza. Sul posto è intervenuta anche l’automedica del 118, che ha fornito le cure necessarie ai tre soggetti finiti a terra a causa della forza della collisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra scooter in viale Petrarca: due minori in ospedale

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