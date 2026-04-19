Una disputa tra il Movimento 5 Stelle e il settore dell’editoria si sta concentrando sulla questione della legittimità costituzionale delle norme in discussione. La discussione si svolge sul piano legale, coinvolgendo questioni di costituzionalità delle leggi approvate, senza che siano stati ancora definiti eventuali effetti o interpretazioni definitive. La vicenda riguarda una serie di interventi normativi che hanno suscitato reazioni da entrambe le parti.

La battaglia politica tra il Movimento 5 Stelle e l’editoria si è spostata sul terreno della legittimità costituzionale. Il presidente di Editoria Italia, Giampaolo Angelucci, ha stretto i ranghi attorno alle redazioni del Giornale e del Tempo, reagendo con fermezza ai tentativi dei pentastellati di colpire la credibilità delle testate dopo le inchieste su Scarpinato e le dichiarazioni relative a Borsellino. L’attacco alla libertà di informazione. Le recenti rivelazioni giornalistiche riguardanti Scarpinato e le polemiche nate dalle frasi su Borsellino hanno scatenato una reazione durissima da parte dei esponenti del Movimento 5 Stelle. Invece di rispondere nel merito delle notizie riportate, la classe politica legata al movimento ha scelto la strada dell’offesa diretta verso chi ha scritto i pezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra M5S e editoria: Angelucci difende la libertà di stampa

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