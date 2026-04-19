Scontro sulla SS12 | due feriti e il rischio auto elettriche

Nella mattinata di domenica 19 aprile, intorno alle 10, si è verificato un incidente sulla SS12, all’incrocio con via di Campolungo a San Giuliano Terme. Tre veicoli sono stati coinvolti in uno scontro violento, causando due persone ferite. Il traffico si è bloccato completamente nel tratto interessato, creando disagi alla circolazione locale. L’incidente ha attirato l’attenzione anche sul rischio associato alle auto elettriche, senza però che siano stati ancora forniti dettagli sulle cause.

Un violento impatto tra tre autovetticole ha paralizzato il traffico lungo la SS12 nella mattinata di domenica 19 aprile, precisamente intorno alle ore 10, nel punto in cui la carreggiata interseca via di Campolungo a San Giuliano Terme. Il bilancio del sinistro conta due persone ferite, entrambe trasferite d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Cisanello per ricevere le cure necessarie. Interventi tecnici e dinamiche sul campo. Sul luogo dell’incidente sono subito precipitati i soccorsi coordinati dal personale del 118 insieme ai vigili del fuoco, impegnati nel recupero dei feriti. La gestione della scena è risultata complessa per la...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla SS12: due feriti e il rischio auto elettriche Notizie correlate Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Leggi anche: Scontro tra due auto sulla strada provinciale per Lanciano: un morto e due feriti