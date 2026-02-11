Incendio nella notte furgone prende fuoco | In fiamme anche un' auto e un negozio

Da monzatoday.it 11 feb 2026

Questa notte a Seregno un incendio ha coinvolto un furgone in via Umberto I. L’auto e un negozio sono andati in fiamme, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Incendio nella notte a Seregno: poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 11 febbraio, un furgone ha improvvisamente preso fuoco in via Umberto I. Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, le fiamme si sarebbero poi propagate ad un'auto accanto. A rimanere coinvolta.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Seregno Incendio

Incendio nella notte, negozio in fiamme: vigili del fuoco al lavoro all’alba

Nella notte di Pesaro, un incendio ha interessato un negozio in via Guido di Arezzo, scatenando l’intervento dei vigili del fuoco all’alba.

Casoria, botti nella notte scatenano incendio: in fiamme auto, negozio e palazzo

Nella notte a Casoria, un incendio ha interessato tre auto, un negozio e la facciata di un edificio in via Giordano Bruno, al confine con via San Paolo.

Vigili del fuoco: incendio furgone Bartolini (Licata)

