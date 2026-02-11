Incendio nella notte furgone prende fuoco | In fiamme anche un' auto e un negozio

Questa notte a Seregno un incendio ha coinvolto un furgone in via Umberto I. L’auto e un negozio sono andati in fiamme, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Incendio nella notte a Seregno: poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 11 febbraio, un furgone ha improvvisamente preso fuoco in via Umberto I. Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, le fiamme si sarebbero poi propagate ad un'auto accanto. A rimanere coinvolta.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Seregno Incendio Incendio nella notte, negozio in fiamme: vigili del fuoco al lavoro all’alba Nella notte di Pesaro, un incendio ha interessato un negozio in via Guido di Arezzo, scatenando l’intervento dei vigili del fuoco all’alba. Casoria, botti nella notte scatenano incendio: in fiamme auto, negozio e palazzo Nella notte a Casoria, un incendio ha interessato tre auto, un negozio e la facciata di un edificio in via Giordano Bruno, al confine con via San Paolo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Vigili del fuoco: incendio furgone Bartolini (Licata) Ultime notizie su Seregno Incendio Argomenti discussi: Incendio in strada a Milano: auto, scooter e furgone avvolti e distrutti dalle fiamme; Due incendi nella notte, colpiti il furgone di un commerciante e un’automobile; Incendio nella notte, furgone prende fuoco: In fiamme anche un'auto e un negozio; In pochi minuti il furgone si trasforma in una palla di fuoco e viene distrutto dall'incendio. Incendio nella notte, furgone prende fuoco: In fiamme anche un'auto e un negozioIncendio nella notte a Seregno: poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 11 febbraio, un furgone ha improvvisamente preso fuoco in via Umberto I. Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazi ... monzatoday.it Incendio in strada a Milano: auto, scooter e furgone avvolti e distrutti dalle fiammeÈ successo in via Val di Ledro a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 6 febbraio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia ... milanotoday.it Incendio nella notte a Tradate (VA): tetto e secondo piano di un’abitazione distrutti dalle fiamme. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.