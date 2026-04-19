Un procedimento legale è stato avviato da uno storico della filosofia d’azione contro il leader di un partito politico, in seguito a una serie di insulti pubblici rivolti da quest’ultimo. L’accusa riguarda commenti considerati pesanti e offensivi, che hanno portato alla querela. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra due figure pubbliche coinvolte in un confronto acceso.

Lo storico della filosofia d'Azione, Angelo d’Orsi, ha avviato una procedura legale contro il leader del medesimo partito, Calenda, dopo aver subito una serie di attacchi verbali durissimi. L'atto di citazione, che si sviluppa su quindici pagine, contesta insulti pesanti come essere un fascista, uno schifosissimo e un individuo venduto alla Russia di Putin, arrivando persino a sollecitare l'allontanamento dello studioso dal mondo accademico. L'escalation tra accusa politica e scontro giudiziario .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro legale tra D’Orsi e Calenda: querela per insulti pesanti

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