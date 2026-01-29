Ancora insulti tra Renzi e Calenda | Non ti seguono nemmeno in famiglia Tu supplichi Conte e Schlein di caricarti a bordo

Ancora tensioni tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Questa volta si sono scambiati insulti pesanti, con Renzi che ha detto a Calenda: “Non ti seguono nemmeno in famiglia”. Calenda ha risposto accusando Renzi di chiedere aiuto a Conte e Schlein per salire sul carro del vincitore. La polemica tra i due ex alleati si riaccende in piena zona ex Terzo Polo, tra frecciate e parole dure.

Volano di nuovo stracci in zona ex Terzo Polo: Carlo Calenda e Matteo Renzi tornano a dirsi di tutto. A fornire lo spunto per la nuova rissa verbale stavolta sono state alcune dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio a Repubblica. Interpellato sulla recente sintonia fra Azione e Forza Italia, Renzi è stato molto duro con l'ex alleato: "Calenda non va a destra, perché non lo seguono nemmeno in famiglia. Persino Richetti ha minacciato di andarsene". Sempre "gradevole" l'ex rottamatore, che insiste nello svillaneggiare il leader di Azione: Calenda "aveva un gruppo di dieci al Senato, adesso è solo al Misto.

