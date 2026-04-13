A Serravalle si sono verificati recenti contrasti tra membri della Giunta comunale, culminati con una denuncia per diffamazione aggravata presentata da un’esponente di una lista civica nei confronti di un assessore. La questione riguarda un confronto acceso che ha portato a un procedimento legale formale, segnando un momento di tensione tra le parti coinvolte. La vicenda si sviluppa all’interno del contesto amministrativo locale.

L’attrito a Serravalle ha raggiunto un punto di rottura legale dopo che Elena Bardelli, esponente della lista Serravalle civica, ha presentato una querela per diffamazione aggravata nei confronti dell’assessore Benedetta Vettori. La controversia è scaturita da un filmato caricato sul profilo Facebook dell’esponente della giunta, nel quale venivano mosse pesanti accuse alla professione docente di Bardelli, suggerendo che la stessa avrebbe potuto trasmettere ai propri studenti posizioni contrarie all’orientamento sessuale altrui, arrivando persino a ipotizzare il ricorso al rogo contro le persone omosessuali. Le ragioni della denuncia e la gestione dei commenti online.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serravalle, scontro in Giunta: querela per diffamazione tra assessore

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