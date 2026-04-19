Sabato 18 aprile, a Torino, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine davanti a un edificio liberato appartenente a un'organizzazione antagonista. Durante la giornata sono stati utilizzati idranti e lacrimogeni per disperdere i gruppi di persone presenti in piazza. Oltre a Milano e Roma, anche la città piemontese ha visto momenti di tensione legati a proteste pubbliche e mobilitazioni.

Sabato 18 aprile non c’erano solamente le manifestazioni di Milano e Roma a bloccare le città. Gli antagonisti sono scesi in piazza anche a Torino, e non solo, generando uguali tensioni. Se a Milano la manifestazione era organizzata contro il raduno pacifico dei patrioti e a Roma per solidarietà con Alfredo Cospito, a Torino i manifestanti sono scesi in piazza per Askatasuna, il centro sociale chiuso lo scorso dicembre, che da 4 mesi viene costantemente presidiato dalle forze dell’ordine per evitare nuove occupazioni. I costi sono alti ma, nonostante tutti gli accessi siano stati murati, il rischio che gli antagonisti possano riuscire a fare nuove irruzioni è altissimo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontri, idranti e lacrimogeni a Torino: guerriglia davanti al palazzo dell’Askatasuna liberato

Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna

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