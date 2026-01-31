Torino scontri al corteo per Askatasuna | bombe carta e cassonetti incendiati la polizia risponde con lacrimogeni e idranti – Foto e Video

Durante il corteo per Askatasuna a Torino, la situazione è degenerata. Quando il gruppo ha deviato dal percorso e si è avvicinato a corso Regina Margherita, sono scoppiati scontri tra manifestanti e polizia. Bombe carta, cassonetti incendiati e lancio di oggetti hanno portato le forze dell’ordine a rispondere con lacrimogeni e idranti. La tensione è salita in pochi minuti e sono volati pezzi di strada e fumogeni. La zona è rimasta sotto assedio per alcune ore, mentre i partecipanti cercavano di mantenere la calma

Si temevano tensioni e alla fine ci sono state davvero. Quando il corteo per Askatasuna, il centro sociale di Torino sgomberato lo scorso dicembre dopo trent'anni di occupazione, ha deviato dal percorso previsto ed è entrato in corso Regina Margherita, la via che un tempo ospitava la storica sede, sono iniziati gli scontri con le forze dell'ordine. I manifestanti hanno lanciato bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici, mentre la polizia ha risposto con i lacrimogeni. Lacrimogeni, bombe carta e cassonetti incendiati. La polizia ha iniziato ad avanzare con l'aiuto di un idrante, ma i manifestanti hanno risposto lanciando altre bombe carta, fumogeni e artifizi pirotecnici, utilizzando dei tubi di metallo come mortai e incendiando i cassonetti.

