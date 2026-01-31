Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro la polizia. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti, mentre alcuni cassonetti sono finiti in fiamme. La questura ha già allontanato 24 persone con fogli di via e ha emesso 10 avvisi orali. Il corteo è partito con alcune famiglie e bambini tra i partecipanti.

La polizia ha accennato a una carica verso i manifestanti che sono indietreggiati. In via Regina Margherita l'aria è irrespirabile per via dei lacrimogeni. Da parte dei manifestanti continua il lancio di razzi, bottiglie e pietre nei confronti della polizia. I manifestanti si stanno avvicinando al centro sociale Askatasuna sgomberato. Un gruppo di loro è protetta da scudi con sopra disegnate stelle rosse. Da parte della polizia è iniziato un fitto lancio di lacrimogeni. E avanza con gli idranti? Il corteo ha deviato verso corso Regina Margherita, dove si trova il centro sociale sgomberato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: razzi e bombe carta verso la polizia. Lacrimogeni e idranti. Cassonetti in fiamme

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Dallo sgombero di Askatasuna al corteo nazionale: perché a Torino il 31 gennaio sfileranno in 10 mila, cosa chiedono e perché si temono scontri; Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; Corteo pro-Askatasuna, verso il cambio di percorso. Il prefetto: Sabato isolare i violenti; La paura dei commercianti per il corteo pro Askatasuna: Serrande giù, No, apriremo.

Torino, scontri durante il corteo per Askatasuna: lanciate bombe carta, la polizia risponde con i lacrimogeniLa tensione è salita dopo che una parte dei manifestanti sono entrati in corso Regina dove c’era la sede del centro sociale ... quotidiano.net

A Torino scontri al corteo per Askatasuna sgomberato: manifestanti lanciano bombe carta, idranti in azioneScontri al corteo a Torino per Askatasuna, il centro sociale chiuso a fine 2025 rimasto attivo per quasi trent'anni ... fanpage.it

Meloni contro i giudici dopo il no ai daspo per gli scontri al corteo pro Pal: "Mortificano il lavoro della polizia" "Se il lavoro della polizia viene mortificato possiamo metterne anche un milione ma non risolverà il problema della sicurezza". La presidente del Co - facebook.com facebook