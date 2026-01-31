Scontri al corteo di Askatasuna a Torino | razzi e bombe carta verso la polizia Lacrimogeni e idranti Cassonetti in fiamme

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro la polizia. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti, mentre alcuni cassonetti sono finiti in fiamme. La questura ha già allontanato 24 persone con fogli di via e ha emesso 10 avvisi orali. Il corteo è partito con alcune famiglie e bambini tra i partecipanti.

La polizia ha accennato a una carica verso i manifestanti che sono indietreggiati. In via Regina Margherita l'aria è irrespirabile per via dei lacrimogeni. Da parte dei manifestanti continua il lancio di razzi, bottiglie e pietre nei confronti della polizia.  I manifestanti si stanno avvicinando al centro sociale Askatasuna sgomberato. Un gruppo di loro è protetta da scudi con sopra disegnate stelle rosse. Da parte della polizia è iniziato un fitto lancio di lacrimogeni. E avanza con gli idranti? Il corteo ha deviato verso corso Regina Margherita, dove si trova il centro sociale sgomberato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

