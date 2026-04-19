Durante un corteo degli anarchici, alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie di vetro, ferendo un funzionario della Polizia di Stato. La premier ha espresso solidarietà e vicinanza alla persona rimasta ferita, sottolineando che la violenza non fermerà le istituzioni. La protesta si è svolta in risposta a una condizione di solidarietà verso un detenuto coinvolto in un caso di interesse pubblico. La situazione è stata seguita da vicino dalle forze di sicurezza.

«Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito ». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo sugli scontri avvenuti nel corso della manifestazione. Il messaggio della premier Nel suo intervento, Meloni ha condannato gli episodi di violenza, sottolineando che «a chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete». “Il Governo non arretra” La presidente del Consiglio ha quindi ribadito la linea dell’esecutivo, evidenziando che «il Governo è al fianco delle forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scontri al corteo anarchico, Meloni: “Violenza non ci fermerà”

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