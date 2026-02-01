Dopo gli scontri al corteo per Askatasuna Schlein ha sentito Meloni
Elly Schlein ha chiamato Giorgia Meloni dopo gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino. Le due leader si sono confrontate sulla situazione, che ha visto violenze e tensioni nelle ultime ore. La telefonata è stata l’occasione per discutere di quanto accaduto e cercare, almeno in parte, di abbassare i toni.
Il confronto tra le due avversarie dopo i fatti di Torino. La segretaria dem: "In questi momenti le istituzioni devono unire non dividere" Dopo le violenze al corteo per Askatasuna Elly Schlein ha telefonato a Giorgia Meloni. Le due avversarie si sono confrontate su quanto accaduto nelle scorse ore a Torino. Il capoluogo piemontese è stato il teatro di violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. "Le forze dell'ordine sono un patrimonio dello Stato, non una questione di parte"", ha affermato la segretaria dem, chiedendo che vengano evitate strumentalizzazioni.
Scontri al corteo per Askatasuna: Meloni visita gli agenti feriti alle Molinette
Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di sabato scorso durante il corteo per Askatasuna.
Scontri al corteo per Askatasuna, l’incontro di Meloni con gli agenti feriti: “Italia giusta è con voi”
La premier Giorgia Meloni si è recata oggi all’ospedale Molinette di Torino per visitare due agenti feriti negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna.
La partecipazione di Avs al corteo di Askatasuna è un fatto gravissimo. Chi dice di rifiutare la violenza non può restare ambiguo: servono scelte chiare e prese di distanza nette. Da che parte stanno Schlein, Renzi e Conte - facebook.com facebook
