Dopo gli scontri al corteo per Askatasuna Schlein ha sentito Meloni

Elly Schlein ha chiamato Giorgia Meloni dopo gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino. Le due leader si sono confrontate sulla situazione, che ha visto violenze e tensioni nelle ultime ore. La telefonata è stata l’occasione per discutere di quanto accaduto e cercare, almeno in parte, di abbassare i toni.

Il confronto tra le due avversarie dopo i fatti di Torino. La segretaria dem: "In questi momenti le istituzioni devono unire non dividere" Dopo le violenze al corteo per Askatasuna Elly Schlein ha telefonato a Giorgia Meloni. Le due avversarie si sono confrontate su quanto accaduto nelle scorse ore a Torino. Il capoluogo piemontese è stato il teatro di violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. "Le forze dell'ordine sono un patrimonio dello Stato, non una questione di parte"", ha affermato la segretaria dem, chiedendo che vengano evitate strumentalizzazioni.

Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di sabato scorso durante il corteo per Askatasuna.

