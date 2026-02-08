Alle 18.03, durante un corteo, si sono verificati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Le casse di un furgone hanno trasmesso a tutto volume

Sono le 18.03 quando le casse del furgone di testa mandano a tutto volume "Se bruciasse la città" di Massimo Ranieri. Non si sa quanto sia studiato il timing della selezione musicale, ma col senno di poi quelle note diventano l’annuncio di quello che sta per succedere: alcune decine di manifestanti, coperti dai fumogeni, si cambiano d’abito per evitare di essere riconosciuti nei filmati della Scientifica e ricompaiono dalla nebbia con i volti coperti da passamontagna, occhiali da sole, caschi e maschere antigas. È il segnale che la manifestazione contro le Olimpiadi – fino a quel punto senza particolari scossoni e con una punta massima di 10mila presenze (anche in trasferta da Emilia-Romagna, Veneto, Liguria e Piemonte) – sta per imboccare una direzione ben precisa: quella dello scontro con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Scontri al corteo . Fuochi d'artificio e pietre. Violenza contro i poliziotti

Durante gli scontri del 3 ottobre a Torino, un minorenne ha lanciato più di 30 pietre, bottiglie e fumogeni contro la polizia.

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi

