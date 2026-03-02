Il tesoro blu che fece impazzire i colonizzatori | l’indaco era più prezioso dell’oro e nessuno te l’ha mai detto

L’indaco di El Salvador è stato un vero e proprio tesoro blu che ha catturato l’attenzione dei colonizzatori, risultando più prezioso dell’oro. Questo colore, utilizzato come valuta e simbolo di ricchezza, ha influenzato le sorti di intere nazioni e ha avuto un ruolo centrale nella storia economica e culturale di molte civiltà. La sua importanza si riflette nella lunga tradizione e nel valore attribuito nel tempo.

Esistono colori che hanno segnato il destino di intere nazioni, trasformandosi in vere e proprie valute internazionali; tra questi, l'indaco prodotto a El Salvador occupa un posto d'onore nella storia economica e culturale dell'umanità. Definito comunemente come "oro blu", questo pigmento era considerato un tempo il più puro del pianeta, rappresentando per il paese centroamericano un tesoro di valore inestimabile, superiore perfino ai metalli preziosi che i colonizzatori europei cercavano invano. Le radici di questa tintura affondano nella civiltà Maya, che per prima perfezionò la tecnica di estrazione attraverso la fermentazione delle foglie.