L’acqua torna al centro delle attenzioni in Toscana. Anche quest’anno, Publiacqua sostiene il Campionato di Giornalismo organizzato da La Nazione, un modo per parlare direttamente con le giovani generazioni sull’importanza di preservare questa risorsa preziosa. La stessa azienda ribadisce che l’acqua è un tesoro da difendere, un messaggio che vogliono trasmettere ai ragazzi attraverso questa iniziativa.

Nicola Perini FIRENZE Anche in questo anno scolastico Publiacqua sostiene La Nazione e il Campionato di Giornalismo, un’iniziativa che ci piace perché ci dà l’occasione di parlare direttamente alle ragazze e ai ragazzi del nostro territorio. Ed è un appuntamento serio ed efficace, molto apprezzato dalle scuole. E proprio agli istituti scolastici e ai loro insegnanti mi sento di rivolgere un ringraziamento per il lavoro che faranno con i loro studenti. Alla riflessione e all’impegno dei ragazzi vogliamo proporre due temi importanti, attuali, e soprattutto vicini alla sensibilità ambientale che i giovani hanno sviluppato e dimostrano con maggior forza degli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’acqua, il tesoro più prezioso da difendere"

Approfondimenti su Publiacqua Sostenibilità

Il restauro del Paliotto nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano mira a preservare un importante patrimonio storico e spirituale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Cold CEO hadn’t smiled in 30 years—until the girl who arrived late on her first day made him laugh!

Ultime notizie su Publiacqua Sostenibilità

Argomenti discussi: L’Italia è un tesoro d’acqua che rischia di sparire: i numeri sulle zone umide; L’Isola dove il tesoro è l’acqua ma nessuno lo ha capito; Il ’tesoro’ Diaccia Botrona: Posiamo la ’prima acqua’ contro il cuneo salino. Esempio a livello europeo; Il Giappone scopre un tesoro sotto il mare: ecco cos'è e perché è importante per l'economia del Paese.

Il «tesoro» Diaccia Botrona: Posiamo la «prima acqua» contro il cuneo salino. Esempio a livello europeoIl governatore Eugenio Giani ha sottolineato l’importanza dell’intervento nella zona umida durante l’evento organizzato da Anbi nazionale con Anbi Toscana e Consorzio di Bonifica 6. msn.com

Starmer con l'acqua alla gola, commissariato il TesoroUn mini rimpasto al cuore del governo per cercare di uscire dal buco nero di una grave crisi di consensi maturata già nel primo anno al potere. E' lo scossone che il premier laburista britannico Keir ... ansa.it

Sotto l'acqua c'è il più antico tesoro della città: per ammirarla dovrai immergerti tra i pesci Penserai di non aver mai visto niente del genere: quello che ti aspetta in questa meravigliosa basilica è incredibile! https://bit.ly/4tjhadJ facebook