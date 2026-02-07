Mantova-Bari 2-1 | le pagelle dei biancorossi

Il Bari perde 2-1 a Mantova, nonostante una buona resistenza nel primo tempo. La squadra biancorossa combatte, ma nel recupero subisce il gol decisivo che chiude il match. I padroni di casa sono più aggressivi nella ripresa e trovano la vittoria nel finale. La sconfitta lascia i biancorossi con poche possibilità di recuperare punti in classifica.

