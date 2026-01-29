Frana Niscemi l' aerea rossa si allarga | fronte di 4 km burrone di oltre 50 metri e case inagibili

Una frana enorme ha colpito Niscemi. La terra si è aperta su un fronte di più di 4 chilometri, creando un burrone profondo oltre 50 metri. Diverse case sono state danneggiate e ora sono inagibili. La zona è sotto stretta sorveglianza e le autorità stanno cercando di capire come intervenire al più presto. La paura tra i residenti è grande, e molti si chiedono quanto possa peggiorare la situazione.

«Il fenomeno si e presentato in tutta la sua drammaticita: fronte di oltre 4 km, la frana ha creato un burrone di oltre 50 metri, ha colpito un quartiere. Non sappiamo la linea della frana quanto possa ancora estendersi. I tecnici hanno suggerito 150 metri. In 150 metri per altri 4 metri in larghezza, sono centinaia le case coinvolte nella zona rossa. Sono case che molto probabilmente non potranno piu essere abitate. Ora voi comprenderete benissimo: un comune agricolo alle prese con la depressione socio-economica di molte aree interne, non soltanto in Sicilia, deve fare i conti con la ricostruzione di un intero quartiere.

