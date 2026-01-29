Giovane finisce con l' auto in un burrone | disperato tentativo di metterlo in salvo

Un giovane ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato in un burrone. Probabilmente il fondo scivoloso causato dalla pioggia ha fatto perdere aderenza al veicolo, facendolo sfondare il parapetto e precipitare nel vuoto. I soccorritori stanno lavorando per estrarlo e metterlo in salvo.

Ha perso il controllo dell'auto, forse per il fondo stradale reso viscido e scivoloso dalla pioggia, ed ha sfondato il parapetto precipitando nel sottostante burrone. È accaduto intorno alle 19.30-20.00 sulla strada che conduce a Gragnano e alle terme di Castellammare di Stabia, in viale delle.

