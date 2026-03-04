Anziani morti in ambulanza | il numero dei casi sospetti sale a otto

Sono otto gli anziani morti durante il trasporto in ambulanza nel Forlivese. Finora sono stati coinvolti cinque di questi casi, ma le autorità stanno considerando ulteriori verifiche su altri tre decessi sospetti. L'inchiesta, già avviata, potrebbe ora includere anche questi nuovi episodi. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di ogni decesso.

Potrebbe allargarsi l' inchiesta nel Forlivese sui decessi di pazienti trasportati in ambulanza, che finora ha visto coinvolti cinque anziani: secondo quanto emerge, i magistrati starebbero valutando nuovi accertamenti su altri tre casi sospetti. Luca Spada, 27enne autista della Croce Rossa, accusato di omicidio continuato aggravato dalla premeditazione e dall'uso di sostanze venefiche continua però a dichiararsi innocente e, per bocca del suo legale, Gloria Parigi, si dice pronto a non temere alcunché se la Procura dovesse chiedere la riesumazione dei corpi. Il procuratore Enrico Cieri e il pm Andrea Marchini stanno considerando infatti di disporre analisi sulle salme di quattro anziani deceduti tra febbraio e ottobre scorsi (il 24 febbraio, l'8 luglio, il 12 settembre e il 13 ottobre).

Morti in ambulanza, almeno cinque decessi sospetti di anziani: “Omicidi premeditati e con sostanze letali”Un’inchiesta giudiziaria scuote il mondo dei trasporti sanitari tra Forlì e Santa Sofia.

