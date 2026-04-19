Durante la stagione invernale 20252026 sulle piste della SkiArea Madonna di Campiglio nelle Dolomiti di Brenta sono stati effettuati quasi 1.200 interventi di soccorso. Sono state inoltre elevate 84 multe a sciatori che hanno violato le norme, tra cui l’accesso a piste vietate e comportamenti sotto l’effetto di alcol. Complessivamente, sono stati controllati migliaia di sciatori nel corso della stagione.

Quasi 1.200 soccorsi, 84 sanzioni e migliaia di sciatori controllati: sono questi i numeri netti che chiudono la stagione invernale 20252026 sulle piste della SkiArea Madonna di Campiglio - Dolomiti di Brenta. Un inverno segnato da un’affluenza record e da decine di interventi ogni settimana.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Temi più discussi: ? Sciatori ubriachi e piste vietate, 1.200 soccorsi e 84 multe; Madonna di Campiglio, quasi 1.200 soccorsi, 8 mila euro di sanzioni, una valanga di fuoripista, sciatori ubriachi e maestri non autorizzati: il bilancio dei carabinieri; Quasi 1.200 soccorsi e 8mila euro di multe: il bilancio dei carabinieri sciatori; Madonna di Campiglio, oltre 1,9 milioni di ingressi: nessun incidente mortale.

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