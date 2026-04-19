Sciacca apre il comitato tra civismo e assessorato per la pace e Gaza | Martino indicato per la delega simbolica

A Sciacca si è svolta l'inaugurazione di un nuovo comitato che unisce temi civici e questioni internazionali, con la presenza di un rappresentante indicato per una delega simbolica legata alla pace e alla situazione a Gaza. L'evento è stato caratterizzato da interventi che hanno combinato richiami al civismo, considerazioni di carattere tecnico e un chiaro messaggio di natura politica su questioni globali. La cerimonia ha suscitato attenzione tra le autorità e i cittadini presenti.

Un taglio del nastro che diventa subito dichiarazione politica, tra richiami al civismo, visioni amministrative tecniche e una forte impostazione simbolica su temi internazionali. È questo lo scenario dell’inaugurazione del comitato elettorale di Gaetano Sciacca, candidato sindaco della lista.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sabaudia, tensione in Comune: il sindaco revoca l’assessorato a Schintu e le delega a MincarelliLa decisione del primo cittadino dopo il passaggio del gruppo Sabaudia Civica all’opposizione. Senza Spid: la delega digitale apre i servizi PA a tuttiIl 10 marzo 2026 segna una svolta nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione: è stato attivato un sistema che permette di utilizzare i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rilancio Terme. Comitato Civico: Sciacca si prepari ad accogliere - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Verso le amministrative, Gaetano Sciacca inaugura il comitato elettorale; Amministrative: inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco di Rinascita Messina, Gaetano Sciacca; Sciacca: Noi l’unica vera alternativa civica. Oggi l’inaugurazione del Comitato elettorale. Elezioni Comunali Messina, inaugurato il comitato elettorale di Gaetano SciaccaSi è svolta oggi, l’inaugurazione del comitato elettorale di Gaetano Sciacca, candidato sindaco sostenuto dal movimento Rinascita Messina. Un momento significativo della campagna elettorale, che seg ... strettoweb.com Rinascita Messina, domani l’inaugurazione del comitato elettoraleDomani 18 aprile, ore 18, inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco di Rinascita Messina, Gaetano Sciacca. Il comitato si trova nel cuore di Messina, in via Giordano Bruno 107, angol ... strettoweb.com Si apre il dialogo tra Comune di Sciacca e Libero Consorzio Comunale per la sistemazione della strada provinciale Sciacca-San Calogero. Il Comune spera si possa realizzare interventi di sicurezza tali da riaprire la possibilità di utilizzare l'arteria per riproporr facebook