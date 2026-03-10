Sabaudia tensione in Comune | il sindaco revoca l’assessorato a Schintu e le delega a Mincarelli

A Sabaudia si intensifica la tensione in municipio: il sindaco ha deciso di revocare l’assessorato all’attuale membro del gruppo Sabaudia Civica, dopo che il consigliere Marco Mincarelli ha scelto di passare all’opposizione e l’assessore Pia Schintu ha annunciato le dimissioni. La situazione politica nel municipio si sta evolvendo rapidamente, con cambiamenti che coinvolgono diversi componenti dell’amministrazione comunale.

La decisione del primo cittadino dopo il passaggio del gruppo Sabaudia Civica all'opposizione. Mosca: "Riorganizzerò una nuova squadra per portare a termine l'impegno preso con la città" Si fa sempre più teso il clima in Comune a Sabaudia. Nelle scorse ore, dopo il passaggio all'opposizione del consigliere Marco Mincarelli e le dimissioni annunciate dell'assessore Pia Schintu, oggi nel gruppo Sabaudia Civica, il sindaco Alberto Mosca ha deciso di revocare l'assessorato alla prima e le deleghe al secondo. Il primo cittadino, si legge in una nota, "ha scelto una linea chiara dopo gli ultimi sviluppi all'interno della maggioranza. Il...