Il 10 marzo 2026 è stato avviato un sistema che consente di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione senza dover possedere Spid o CIE. Ora, chiunque può delegare questa possibilità a una persona di fiducia, rendendo più semplice l’utilizzo dei servizi digitali pubblici. La novità permette di estendere l’accesso a tutti, eliminando le restrizioni precedenti legate all’identità digitale.

Il 10 marzo 2026 segna una svolta nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione: è stato attivato un sistema che permette di utilizzare i servizi digitali senza possedere Spid o CIE personale, affidandosi a persone di fiducia tramite delega. Questa innovazione, gestita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, risponde all’esigenza di includere chi non ha strumenti di identità digitale. La nuova modalità operativa si basa su un portale dedicato alla gestione delle deleghe, permettendo a ciascun cittadino iscritto all’anagrafe nazionale di autorizzare fino a due soggetti fidati ad agire per suo conto. Il meccanismo garantisce l’accesso a pratiche fiscali, richieste di certificati e consultazione di dati sanitari, mantenendo intatta la tutela della privacy sotto il controllo del Garante per la protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senza Spid: la delega digitale apre i servizi PA a tutti

