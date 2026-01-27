La plastica riciclata costa troppo | azienda di stoccaggio del tarantino non sa più dove metterla e chiede ai sindaci di bloccare la raccolta Emergenza fronteggiata ma solo a breve

La crescente quantità di plastica riciclata ha portato a un sovraccarico nei siti di stoccaggio a Taranto. Le aziende e le amministrazioni sono chiamate a valutare soluzioni temporanee mentre si cerca un intervento strutturale duraturo. La situazione attuale evidenzia l’urgenza di strategie più efficaci per la gestione dei rifiuti plastici, al fine di evitare ulteriori criticità nel breve termine.

Per ora si va avanti con una soluzione tampone. Ma la prospettiva è molto breve. Perché si riempiranno in poco tempo anche i siti di stoccaggio individuati dal consorzio nazionale di recupero per fronteggiare l'emergenza. La verità è che l'emergenza sembra solo all'inizio, con chissà quali conseguenze per i cittadini. Fatta questa ampia premessa, la sintesi del problema: la plastica riciclata costa troppo rispetto a quella vergine. Così i produttori di manufatti in plastica preferiscono comprare da contesti esteri a basso costo, piuttosto che acquistare la plastica riciclata. Un'azienda di Statte, la Recsel, si occupa del primo stoccaggio della plastica conferita da 24 Comuni del territorio, fra cui Martina Franca, Monopoli, Bisceglie, Alberobello, Fasano, stando a quanto pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno e riportato dal tgnorba.

