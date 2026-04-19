Schizzi inediti del Santa Tecla il jazz club di Joe Colombo

Sono stati pubblicati degli schizzi inediti relativi al Santa Tecla, il jazz club frequentato da Joe Colombo. Questi disegni offrono uno sguardo diretto sull’ambiente e sull’atmosfera del locale. La scoperta si inserisce nel quadro di un’epoca in cui Milano degli anni Cinquanta era caratterizzata da un vivace fermento culturale, con incontri tra artisti, scrittori e appassionati di musica.

Agnoletto Nella Milano dei primi anni ’50, il fervore culturale si rifletteva in una rete di relazioni che intrecciava arte, letteratura e vita notturna. Mia madre Elena viveva questo clima accanto a suo fratello, Enrico Baj, frequentando i circoli artistici tra la casastudio di mio zio in via Teuliè 1 dove Joe Clombo fu uno dei primi artisti che aderì al neonato movimento di arte nucleare e la nostra casa di famiglia a Gavirate che nel primo dopoguerra era diventata un punto di riferimento per gli artisti come Gianni Dova, San Gregorio, Sergio Dangelo e Alìk Cavaliere. All’epoca, mio zio Enrico affiancava l’attività artistica alla pratica legale nello studio di suo zio Fabio Baj.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Schizzi inediti del Santa Tecla, il jazz club di Joe Colombo" Notizie correlate Dai De Jazz Club, chiusura d’autore: sul palco il quartetto di Joe SandersSi conclude domenica 29 marzo la rassegna “Inverno – Primavera” della 12esima edizione del Dai De Jazz Club, un percorso artistico che ha... International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio...