Domenica 29 marzo si conclude la rassegna “Inverno – Primavera” alla 12esima edizione del Dai De Jazz Club, con un concerto del quartetto guidato da un noto contrabbassista. La serie di eventi ha previsto diverse esibizioni di artisti di rilievo, portando sul palco dell’Enoteca performance di jazz di alto livello. La manifestazione si è svolta durante i primi mesi dell’anno, confermando la vocazione musicale del locale.

Si conclude domenica 29 marzo la rassegna “Inverno – Primavera” della 12esima edizione del Dai De Jazz Club, un percorso artistico che ha accompagnato i primi mesi dell’anno con concerti di alto livello, portando sul palco dell’Enoteca musicisti di grande spessore e confermando la vocazione dell’associazione alla diffusione della cultura jazz. Gran finale affidato al progetto “Parallels”, in programma alle ore 14:30, guidato dal contrabbassista Joe Sanders, affiancato da Plume al sax alto, Seamus Blake al sax tenore e Greg Hutchinson alla batteria. Protagonista del concerto sarà dunque Sanders, musicista e compositore di grande versatilità, capace di attraversare linguaggi diversi: dal jazz al blues, fino alle influenze afro-latine e alla musica classica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Dai De Jazz Club, chiusura d’autore: sul palco il quartetto di Joe Sanders

Articoli correlati

Jazz Club, sul palco sale il quartetto Mikkel Ploug featuring Mark TurnerSabato 7 sale sul palco del Jazz Club Mikkel Ploug Quartet featuring Mark Turner: il quartetto, in tournée da oltre quindici anni, esprime un...

Nuova stagione di concerti per "Dai de jazz club", sul palco brani pop e improvvisazione con gli EmemDomenica 8 febbraio al Bistrot Colonna di Bertinoro riprende la programmazione “inverno - primavera” del daidejazz Club con una ricca nuova edizione...

Contenuti utili per approfondire Dai De Jazz Club chiusura d'autore sul...

Temi più discussi: Torino Jazz Festival; Il viaggio musicale di Flo & Zanisi apre un nuovo appuntamento del Dai de jazz club; Jazz Club, sul palco il trio guidato da Christoph Irniger, con Raffaele Bossard e Ziv Ravitz; Torino Jazz Festival 2026, The sound of Surprise. La XIV edizione, dal 25 aprile al 2 maggio.

Dai de jazz Club, a Bertinoro il viaggio musicale di Flo ed Enrico ZanisiGiovedì 19 marzo all’Enoteca Bistrot Colonna il concerto Anda. Il 29 marzo nuovo appuntamento con Joe Sanders e il progetto Parallels ... forli24ore.it

‘Dai de jazz Club’, The Blewitt chiudono la Young Stage EditionThe Blewitt chiude la ‘Young Stage Edition’ al ‘dai de jazz Club’. Questa sera alle 21.15 l’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro ospita l’ultimo appuntamento della stagione curata dall’associazione ... ilrestodelcarlino.it

Jazz is Dead trasloca alla Cascina Falchera: dai Matmos a Lucrecia Dalt, ecco il programma x.com

Il Saint Louis Club Festival torna sul palco dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma con una nuova serata dedicata al jazz e alla musica d’insieme. Lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21:00, i protagonisti saranno i Jazz Ensemble Saint Louis, formati dai migliori alli - facebook.com facebook