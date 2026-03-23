Violento impatto fra giganti della strada sulla Romea | due persone ferite e Statale chiusa

Grave scontro fra camion, due feriti e statale chiusa. A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli pesanti è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ferrara, la strada statale 309 “Romea” nei pressi del km 17 a Ravenna. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, due persone sono rimaste ferite. Per permettere soccorsi e rilievi il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria tra il km 12,500 e il km 28. Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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