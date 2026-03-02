Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo | muore 52enne

Un uomo di 52 anni ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un palo lungo via Sannitica a Casoria, in direzione Afragola. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha provocato la morte del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Casoria, lungo via Sannitica in direzione Afragola. Per cause ancora in corso di accertamento, Sergio Caccavallo, 52 anni, mentre era alla guida della sua Citroen Xsara, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un palo dell’Enel. L’impatto è stato violentissimo e per l’uomo, nato a Napoli, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’auto e della salma, trasferita per l’esame autoptico. Corruzione e truffa su fondi pubblici: misure cautelari per un pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

