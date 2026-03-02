Casoria perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo | morto 52enne

Un uomo di 52 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un palo in via Sannitica a Casoria, in direzione Afragola. L’incidente è avvenuto nel tratto stradale, e l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

