Schianto nella notte feriti tre ragazzi giovanissimi

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa notte in via Giovanna d’Arco a Sesto San Giovanni, Milano. L’incidente si è verificato alle 2.25, quando un’auto ha perso il controllo e si è cappottata, coinvolgendo anche altri veicoli. I ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, sono stati portati in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Coinvolte tre persone: un ragazzo di 19 anni e due giovani donne di 20 e 22 anni. L'allarme è scattato alle 2.25 di questa notte in via Giovanna d'Arco, a Sesto San Giovanni (Milano). Coinvolte tre persone: un ragazzo di 19 anni e due giovani donne di 20 e 22 anni. Per cause da accertare - anche se le informazioni sono ancora frammentarie - sono rimasti coinvolti in uno schianto tra auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu con due ambulanze e la polizia, allertata tramite il 113. I feriti sono stati trasportati in ospedale: due al San Gerardo di Monza e uno al San Raffaele di Milano.