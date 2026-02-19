Un incidente stradale ha coinvolto più veicoli tra mattina e pomeriggio a Fano, causando cinque feriti e disagi al traffico. La prima collisione si è verificata all’alba, quando un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un palo sulla Statale 218. Più tardi, durante l’ora di pranzo, un tamponamento tra tre vetture ha provocato una carambola lungo il centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno gestito la viabilità e soccorso i feriti. La circolazione resta rallentata in queste ore.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 febbraio 2026 – Mattinata e primo pomeriggio segnati da sirene e lamiere accartocciate in città. Due distinti incidenti stradali, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e il trasporto complessivo di cinque persone al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce. Nessuno, fortunatamente, versa in condizioni gravi. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 7.40 in via Cimarella, all’altezza dell’intersezione con via X Strada. Una Fiat Punto, condotta da un fanese classe 1969 e diretta verso l’asse Pesaro–Ancona, nell’impegnare la rotatoria si è scontrata con una Seat guidata da una giovane donna di Colli al Metauro, classe 1995, che proveniva da monte in direzione mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto all’alba e carambola all’ora di pranzo: cinque feriti, traffico in tilt a Fano

