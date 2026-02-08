Via Cavour tensione davanti a un pub | gruppo di giovani cerca lo scontro con i buttafuori

Una sera di fine settimana, via Cavour si trasforma di nuovo in un punto caldo. Un gruppo di giovani si raduna davanti a un pub e cerca lo scontro con i buttafuori. La tensione cresce in pochi minuti, mentre le persone che passano cercano di evitare di finire nel mezzo. La polizia è arrivata sul posto, ma l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze. È un altro episodio che si aggiunge alla lunga lista di problemi tra giovani e locali del centro.

Non passa weekend che non vengano segnalati episodi di violenza e risse, soprattutto vicino a pub a discoteche del centro. Questa volta è toccata allo Zaya club di via Cavour dove la scorsa notte, intorno alle 3, è stato necessario l'intervento di numerose pattuglie di polizia per riportare la.

