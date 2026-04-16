Scherma diventano 11 gli azzurri in tabellone a Il Cairo nel fioretto maschile

A Il Cairo, in Egitto, si svolge la tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Nella giornata odierna si sono disputate le qualificazioni, che hanno portato a qualificare 11 schermidori italiani per il tabellone principale. La competizione si svolge nel rispetto del regolamento internazionale e vede in gara atleti provenienti da diversi paesi.

A Il Cairo, in Egitto, è scattata la tappa della Coppa del Mondo di fioretto: in programma nella giornata odierna le qualificazioni maschili. Diventano undici gli azzurri nel tabellone principale, dato che ai tre ammessi per ranking se ne aggiungono altri otto dopo gli assalti odierni. Tra i ragazzi convocati dal CT Simone Vanni i tre già ammessi per classifica al main draw di sabato erano le teste di serie Guillaume Bianchi (numero 2 del ranking mondiale), Tommaso Marini (8) e Filippo Macchi (14), mentre altri nove hanno cercato l’accesso attraverso le pool di qualificazione. Già dopo la prima fase a gironi, chiusa con sole vittorie, hanno...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, diventano 11 gli azzurri in tabellone a Il Cairo nel fioretto maschile Notizie correlate Leggi anche: Scherma, weekend internazionale con 80 azzurri in pedana: fioretto al Cairo, sciabola a Padova e Atene, spada a Budapest Scherma, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto: si torna in pedana dopo gli stop, 12 azzurri a LimDopo alcune cancellazioni dovute alla complessa situazione geopolitica globale, la grande scherma torna protagonista a livello internazionale con una...