Scherma salgono ad undici le azzurre nel main draw di fioretto femminile a Il Cairo
A Il Cairo si svolge attualmente una tappa della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Dopo le qualificazioni, sono state confermate undici atlete italiane che domani prenderanno parte al main draw. La competizione vede la partecipazione di numerose schermitrici provenienti da diversi paesi e si svolge in un ambiente caratterizzato da elevati livelli tecnici. La manifestazione prosegue con le fasi successive del torneo.
Prosegue a gonfie vele per i colori azzurri la tappa della Coppa del Mondo di fioretto in corso a Il Cairo (Egitto): al termine delle qualificazioni femminili diventano 11 le azzurre che domani prenderanno parte al main draw. Alle 5 italiane ammesse per classifica, infatti, se ne aggiungono altre 6. Erano già certe di un posto nel tabellone principale di domani le cinque azzurre inserite tra le sedici teste di serie, ovvero Martina Favaretto (n° 2 del ranking), Martina Batini (3), Arianna Errigo (6), Anna Cristino (11) ed Alice Volpi (13). Per la Nazionale guidata dal CT Simone Vanni, altre sette azzurre hanno cercato l’accesso al main draw...🔗 Leggi su Oasport.it
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