L’Italia si ferma ai quarti di finale nel Trofeo Luxardo di Padova, evento di scherma inserito nel circuito di Coppa del Mondo 2025-2026 dedicato alla sciabola maschile. La competizione si è conclusa con la vittoria della Corea del Sud, che ha conquistato il titolo nella specialità. La gara ha visto confronti serrati e eliminazioni dirette, senza ulteriori progressi per gli atleti italiani.

Si conclude senza gioie azzurre il Trofeo Luxardo di Padova, celeberrima competizione di scherma facente parte del circuito valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 riservata alla specialità della sciabola maschile. In occasione della gara a squadre infatti la compagine tricolore si è dovuta accontentare dell’ottava piazza, rimanendo dunque lontana dai piazzamenti che contano. Gli azzurri avevano comunque cominciato la giornata in modo brillante, battendo il Canada agli ottavi con il risultato di 45-33. Poi, al terzo turno, il team composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini non è riuscita a placare l’aggressività della Romania, salutando la gara ai quarti con il punteggio di 45-38.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, l’Italia esce ai quarti del Trofeo Luxardo. La Corea del Sud trionfa nella sciabola

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