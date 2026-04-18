Trofeo Luxardo di scherma in diretta su Sky | sciabola maschile protagonista a Padova

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgono a Padova le tappe del Trofeo Luxardo di scherma, trasmesse in diretta su Sky. La competizione vede protagonisti gli atleti di sciabola maschile, con la gara individuale e quella a squadre. Gli schermidori italiani, campioni del mondo, partecipano davanti al pubblico presente in loco. La manifestazione si svolge nel fine settimana, con incontri programmati nelle due giornate.

Sabato 18 aprile la gara individuale, domenica 19 la prova a squadre: gli azzurri campioni del mondo in pedana davanti al pubblico di casa. La 67ª edizione del Trofeo Luxardo di scherma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La storica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile si svolgerà sulle pedane della Fiera di Padova. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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