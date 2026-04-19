Durante il fine settimana a Budapest si sono svolti i turni di qualificazione del Grand Prix 2025-2026 di scherma nella specialità spada. Le spadiste italiane non sono riuscite a superare i sedicesimi di finale, mentre anche le loro colleghe maschili non hanno migliorato i risultati già ottenuti nelle gare precedenti. La competizione vede in scena atleti provenienti da diverse nazioni, con le prove che si sono svolte nel rispetto del calendario ufficiale.

Non migliorano la prestazione dei colleghi della categoria maschile le azzurre impegnate in quel di Budapest, città teatro questo fine settima del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada. Neanche le nostre portacolori infatti hanno infatti centrato la top 16, chiudendo la corsa dunque ai sedicesimi di finale. Sono ben quattro le spadiste che si sono fermate prima degli ottavi. Stiamo parlando di Alberta Santuccio, eliminata dalla neutrale Hana Bekmurzova per 15-13, di Rossella Fiamingo, fuori con la cinese Li Shanshan per 11-10, di Alessandra Bozza, costretta a cedere il passo alla sudcoreana Sera Song per 15-2 e di Roberta Marzani, la quale ha perso l’assalto con l’altra sudcoreana Taehee Lim per 15-6.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: le spadiste mancano l’acuto e si fermano ai sedicesimi al Grand Prix di Budapest

Notizie correlate

Scherma: sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di BudapestTermina con la promozione di tre rappresentanti della Nazionale italiana la dura giornata di qualificazione da poco terminata sulla pedana di...

Scherma: tre spadisti raggiungono il tabellone principale al Grand Prix di BudapestSaranno complessivamente tre gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale sulla pedana di Budapest, città dell’Ungeria teatro questo...

Aggiornamenti e dibattiti

Mondiali Scherma, le spadiste azzurre eliminate in semifinaleTBILISI - La squadra azzurra di spada femminile è stata eliminata nella semifinale dei Mondiali di Scherma. La formazione azzurra, rappresentata in pedana da Santuccio, Rizzi e Fiamingo, dopo aver ... corrieredellosport.it

Rizzi, Santuccio e Fiamingo scrivono la storia a Wuxi: oro, argento e bronzo per le spadiste azzurre!WUXI (CINA) - L’Italia della spada femminile ha scritto la storia: oro, argento e bronzo nella Coppa del Mondo di Wuxi. Non era mai successo. Tre spadiste italiane sui tre gradini del podio di un ... corrieredellosport.it