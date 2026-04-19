Scherma Italia settima nella sciabola femminile ad Atene

A Atene si è svolta una tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, con la competizione a squadre di sciabola femminile che si è conclusa con un piazzamento settimo per la squadra italiana. La gara ha visto atlete provenienti da diverse nazioni confrontarsi sul campo, con l’Italia che ha ottenuto il risultato finale nella competizione di sciabola femminile.

La tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma andata in scena ad Atene, in Grecia, si conclude con il settimo posto dell’Italia nella gara a squadre della sciabola femminile. Le ragazze del CT Andrea Aquili cedono nei quarti di finale alla Corea del Sud, poi seconda. In finale la Francia piega proprio la Corea del Sud per 45-42, mentre il terzo posto va al Giappone, che supera alla stoccata decisiva l’Ungheria, sconfitta per 45-44. In semifinale, infatti, le transalpine avevano eliminato le magiare per 45-43, mentre le sudcoreane avevano estromesso le nipponiche per 45-37. L’ Italia di Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Italia settima nella sciabola femminile ad Atene Notizie correlate Scherma, Michela Battiston decima ad Atene nella sciabolaPrimo turno fatale, infine, per Alessia Di Carlo (43ma), Michela Landi (44ma), Vittoria Mocci (48ma) ed Eloisa Passaro (50ma). Scherma, ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminileSi apre ad Atene, in Grecia, la tappa della Coppa del Mondo di scherma riservata alla sciabola femminile: all’unica azzurra già di diritto nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a Padova; Campionato Italiano Junior: i risultati della prova di scherma; Scherma: Coppa del Mondo con in pedana le due stelle Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo; Sassuolo Scherma con nove atleti alla 2^ Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving di fioretto. Scherma, Italia settima nella sciabola femminile a squadre ad AteneLa tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma andata in scena ad Atene, in Grecia, si conclude con il settimo posto dell’Italia nella gara a squadre della sciabola femminile. Le ragazze del CT ... oasport.it Un super fine settimana per la scherma italianaSono ben 80 gli azzurri pronti a salire sulle pedane di Egitto, Italia, Grecia e Ungheria per un week-end entusiasmante. sportal.it Federazione Italiana Scherma | Rome facebook