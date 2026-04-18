Scherma Michela Battiston decima ad Atene nella sciabola

A Atene si è conclusa la gara di sciabola individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo di scherma. Michela Battiston si è piazzata al decimo posto, il miglior risultato tra gli atleti italiani presenti. La competizione si è svolta nella giornata di oggi e domani è prevista la prova a squadre.

Primo turno fatale, infine, per Alessia Di Carlo (43ma), Michela Landi (44ma), Vittoria Mocci (48ma) ed Eloisa Passaro (50ma). Domani si disputerà la prova a squadre: il CT Andrea Aquili schiererà il quartetto composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Scherma: sciabolatori noni nella prova a squadre in Coppa del Mondo. Trionfo della Francia a Budapest Pari a reti inviolate al Parken Stadium di Copenaghen, teatro della sfida tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Michela Battiston decima ad Atene nella sciabola Notizie correlate Scherma, ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminileSi apre ad Atene, in Grecia, la tappa della Coppa del Mondo di scherma riservata alla sciabola femminile: all’unica azzurra già di diritto nel... Leggi anche: Scherma, weekend internazionale con 80 azzurri in pedana: fioretto al Cairo, sciabola a Padova e Atene, spada a Budapest Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Scherma: Atene, ammesse nove sciabolatrici azzurre al tabellone da 64 di Coppa del Mondo. Scherma, Michela Battiston decima ad Atene nella sciabola femminileSi chiude con il decimo posto di Michela Battiston quale miglior risultato per la pattuglia italiana la gara di sciabola individuale femminile della tappa ... oasport.it Scherma: Sciabola, azzurre fuori dal podio ad Atene nel tabellone da 64 di Coppa del MondoIl 10° posto di Michela Battiston è stato il miglior risultato azzurro nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. La friulana dell’Aeronautica Militare ha in ... napolimagazine.com