In un contesto in cui si discute di decisioni amministrative, alcuni consiglieri hanno deciso di non approvare un determinato atto, ritenendolo illegittimo sia nel contenuto che nella procedura. Gli atti sono stati inviati al prefetto, che ha il compito di valutare la legittimità. La posizione dei consiglieri si basa su una scelta consapevole di non legittimare un percorso ritenuto sbagliato, sottolineando il loro impegno nel rispetto delle procedure e delle norme.

Non siamo “inconcludenti”. Siamo consiglieri che hanno scelto, responsabilmente, di non legittimare un percorso sbagliato nel merito e nel metodo. Disertare per convenienza è una cosa, non partecipare per denunciare un atto che riteniamo dannoso per la città è un’altra. Ed è una scelta politica chiara, non una fuga. Sul Piano Strutturale il confronto lo abbiamo chiesto, eccome. Ma un confronto vero richiede tempi adeguati, trasparenza e disponibilità. Quando questi elementi mancano, la presenza in aula rischia di diventare solo una ratifica formale di decisioni già prese altrove. Il voto sulle controdeduzioni, in questa fase, è illegittimo. Siamo nei 45 giorni precedenti al voto e su questo non è un’opinione politica, ma un rilievo giuridico preciso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Scelta responsabile. Atti inviati al prefetto. Il voto è illegittimo"

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