Referendum Giustizia il Tar conferma il voto il 22 e 23 marzo | Illegittimo attendere eventi incerti

Il Tar ha deciso che il voto sul referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Ha respinto il ricorso del comitato promotore, che voleva cambiare la data. I giudici hanno detto che non si può aspettare oltre, anche se ci sono ancora incertezze sugli eventi futuri. La decisione è definitiva e conferma le date stabilite dal governo.

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal comitato promotore del referendum sulla giustizia. I promotori contestavano la decisione del Consiglio dei Ministri di fissare le consultazioni per le giornate del 22 e 23 marzo prossimi. Con questa sentenza, viene confermato il calendario elettorale stabilito dal Governo. "La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro - che impone, tra l'altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) - da un evento futuro ed incerto (l'ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)".

