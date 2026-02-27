Atti vandalici nella cappella dell' ospedale di Polla caccia al responsabile

Nella notte, un vandalo ha fatto irruzione nella cappella dell'ospedale di Polla causando danni: una statua di un santo è stata distrutta, un crocifisso è stato lanciato a terra e altri oggetti sono stati danneggiati. I carabinieri stanno indagando per identificare il responsabile.

Una statua di un santo distrutta, un crocifisso lanciato a terra e altri danni: questa notte un vandalo è entrato in azione nella cappella dell'ospedale di Polla e ora sulle sue tracce ci sono i carabinieri.L'azione vandalicaPoco dopo le 23,30 una persona - sulla cui identità sono in corso gli.