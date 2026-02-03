Domani sera, su Retequattro, andrà in onda l’intervista esclusiva a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. La condurrà Tommaso Labate nel programma “Realpolitik”. È un appuntamento da non perdere per chi vuole capire le sue posizioni e i suoi piani per il partito.

Domani sera, mercoledì 4 febbraio, Retequattro ospiterà un appuntamento imperdibile con “Realpolitik”: Tommaso Labate intervisterà in esclusiva Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Un faccia a faccia che promette di toccare i temi più caldi dell’attualità politica italiana. L’intervista a tutto campo con Elly Schlein. Il programma condotto da Tommaso Labate dedicherà ampio spazio a un’intervista approfondita con la leader del PD. Si tratta di un’occasione importante per ascoltare direttamente dalla voce di Schlein le sue posizioni sui principali dossier che stanno caratterizzando il dibattito politico nazionale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elly Schlein, faccia a faccia con Tommaso Labate: le anticipazioni sull’intervista a Retequattro

Approfondimenti su Elly Schlein Tommaso Labate

Qual è il livello di sicurezza dei locali nell'Agrigentino, sia della movida sia delle altre attività? Quali controlli vengono effettuati e come funzionano? In questa intervista, il questore Tommaso Palumbo approfondisce le misure di sicurezza adottate nella zona, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Elly Schlein Tommaso Labate

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Padellaro: Elly Schlein non vuole intestarsi una sconfitta, difficile battere Meloni; Sangiuliano, la 'rivincita': Schlein derise mostra su Tolkien, ora si ispira a lui; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili; Tolkien, Sangiuliano a Schlein: 'Faccia ammenda, insultò e derise mostra sullo scrittore'.

Massimo Cacciari presente all’intervento di Elly Schlein, ma se ne va dopo 10 minuti: il commentoMassimo Cacciari ed Elly Schlein: il filosofo veneziano lascia l’evento Pd a Milano dopo pochi minuti del discorso della segretaria, tra distacco e ironia. notizie.it

Ddl stupri, Schlein telefona a Meloni: Nuovo testo irricevibile, non farti dettare la linea dal patriarcatoSchlein chiede alla premier di tornare a quanto stabilito inizialmente, reinserendo la nozione di consenso ... blitzquotidiano.it

Parlando di un certo complesso di inferiorità della sinistra, e provocando un po' di dibattito a destra, Elly Schlein ha detto: «dobbiamo riprenderci Tolkien». In Italia l’appropriazione dell’autore del “Signore degli Anelli” da una parte della destra radicale risale a - facebook.com facebook

Nuovi exploit comunicativi di Elly Schlein. Il programmatico "Dobbiamo riprenderci Tolkien", che fa un po' tenerezza (parlando di egemonia culturale), ma soprattutto il funambolico "dobbiamo tenere insieme la fine del mese con la fine del mondo" (Corriere) x.com