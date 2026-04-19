Scatta alle Cascine foto e classifica della 14esima edizione

Alle Cascine di Firenze si è svolta la 14ª edizione di una delle corse più partecipate della regione, con quasi 500 atleti iscritti. La manifestazione si svolge nel Parco delle Cascine, un luogo noto per la sua storia e il suo ambiente naturale, e ha attirato appassionati di corsa provenienti da diverse zone. La gara ha visto numerose sfide tra i corridori, confermando il suo ruolo di appuntamento importante nel calendario podistico locale.

Firenze, 19 aprile 2026 – Nel cuore verde del Parco delle Cascine, grande partecipazione: quasi 500 atleti al via per una delle manifestazioni più significative del panorama podistico toscano, capace di unire sport, partecipazione e solidarietà in un contesto unico per storia e fascino. https:www.lanazione.itfirenzesportscatta-alle-cascine-le-foto-della-corsa-matuj5ze “Scatta alle Cascine” torna per la sua 14ª edizione, confermandosi un appuntamento di riferimento non solo per gli specialisti della distanza, ma anche per un pubblico sempre più ampio e sensibile al valore sociale della corsa. LA CLASSIFICA Il tracciato, interamente disegnato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta alle Cascine, foto e classifica della 14esima edizione Notizie correlate Torna ‘Scatta alle Cascine’, pronti per la 14esima edizioneFirenze, 19 aprile 2026 – Domenica 19 aprile nel cuore verde di Parco delle Cascine prende forma una delle manifestazioni più significative del... La nuova edizione di Scatta alle Cascine, tra sport e solidarietàFirenze, 16 marzo 2026 – Firenze si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione di Scatta alle Cascine, in programma il 19 aprile 2026... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna ‘Scatta alle Cascine’, pronti per la 14esima edizione; Firenze, torna Scatta alle Cascine: sport e solidarietà nel cuore del parco; Era ricercato per rapina e spacciava alle Cascine, arrestato; Festa del podismo della Uisp Firenze, le classifiche e le foto. Scatta alle Cascine, foto e classifica della 14esima edizioneFirenze, 19 aprile 2026 – Nel cuore verde del Parco delle Cascine, grande partecipazione: quasi 500 atleti al via per una delle manifestazioni più significative del panorama podistico toscano, capace ... lanazione.it Torna ‘Scatta alle Cascine’, pronti per la 14esima edizioneFirenze, 19 aprile 2026 – Domenica 19 aprile nel cuore verde di Parco delle Cascine prende forma una delle manifestazioni più significative del panorama podistico toscano, capace di unire sport, parte ... lanazione.it Basta un suono, appena percettibile, e qualcosa scatta. Il corpo si abbassa, i movimenti rallentano, lo sguardo si fissa sull’obiettivo facebook Milan, scatta l’allarme: crollo a San Siro, l’Udinese vince 3-0 x.com