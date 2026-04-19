Scarpinato oltre a dimettersi chieda scusa

Un commento di un ex magistrato ha attirato l’attenzione dopo che ha annunciato le sue dimissioni e chiesto scusa. Nel frattempo, alcune forze politiche hanno tentato di mettere sotto pressione un quotidiano, ma senza successo. La situazione si è sviluppata in modo che ha attirato l’interesse di diversi osservatori, con reazioni contrastanti e dichiarazioni ufficiali da parte di entrambe le parti coinvolte.

I grillini sono cascati male. Hanno provato a intimidire Il Tempo, e hanno sbagliato due volte. Una prima volta, perché qui non si spaventa nessuno. E una seconda volta, perché abbiamo abbondante materiale che mostra l'indifendibilità della loro condotta, a partire dal caso del senatore Scarpinato. L'ex pm ammette (ormai non può più nasconderlo) di aver «apparecchiato» l'audizione dell'ex collega Natoli. Entrambi non spiegano gli insulti verso i familiari di Paolo Borsellino, le espressioni irriguardose verso il magistrato martire, le offese contro la Presidente della Commissione Chiara Colosimo. Poi l'autogol definitivo di Scarpinato. Evoca...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scarpinato, oltre a dimettersi chieda scusa Notizie correlate Leggi anche: Pd: Picierno, 'assessore Morniroli a iniziativa a Napoli, chieda scusa' Leggi anche: Caso Bastoni, Bergomi: “Ragazzo sensibile, non bisogna colpevolizzarlo. Chieda scusa”